iopunto67 : - TelevideoRai101 : Zingaretti:prof.di Palermo torni lavoro -

"Non si può criticare Salvini? Fatemi capire. In Italia CasaPound deve essere libera di dire e fare quello che vuole. Mentre un'insegnante deve essere sospesa per le opinioni di un suo studente che critica Salvini e le leggi varate dal Governo Lega - 5Stelle. Ma siamo pazzi? Questa insegnante deve tornare subito al suo". Lo scrive su facebook Nicolasegretario Pd e presidente della regione Lazio.(Di venerdì 17 maggio 2019)