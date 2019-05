Trucchi per rendere la casa attraente e attirare gli acquirenti

Fisco - i 15 Trucchi per nascondere l'Iva : caccia a 36 miliardi : D'altronde già l'atto di indirizzo sulla politica fiscale 2018-2020 assegna alla Gdf il compito di concentrare «le risorse nei confronti dei fenomeni evasivi più diffusi e pericolosi, fra cui, ..., ...

Fisco - i 15 Trucchi per nascondere l’Iva : caccia a 36 miliardi : Sono 15 i «profili di rischio» per individuare le frodi Iva. Un fenomeno che contribuisce in grandissima parte ai 147 miliardi di euro di imposta sul valore aggiunto evasi in tutta l’Unione europea, 36 dei quali in Italia. Numeri che obbligano l’amministrazione finanziaria ad alzare al massimo il livello di attenzione. Ecco come...

Ecco i 15 Trucchi per nascondere l’Iva : il Fisco dà la caccia a 36 miliardi : Sono 15 i «profili di rischio» per individuare le frodi Iva. Un fenomeno che contribuisce in grandissima parte ai 147 miliardi di euro di imposta sul valore aggiunto evasi in tutta l’Unione europea, 36 dei quali in Italia. Numeri che obbligano l’amministrazione finanziaria ad alzare al massimo il livello di attenzione. Ecco come...

Trucchi Alexa : dodici dritte per sfruttare l’assistente al meglio : (Foto: Amazon) Grazie a una serie di pratici e utili Trucchi Alexa può allargare il proprio orizzonte estendendolo a funzionalità che spaziano in ogni ambito. Spesso, infatti, si usa l’assistente vocale di Amazon solo per una piccola percentuale delle potenzialità che invece può offrire. Per questo motivo abbiamo selezionato dodici dritte da imparare subito. Cambia la parola di attivazione Alexa Non è necessario per forza che lo speaker si ...

12 Trucchi per usare al meglio Google Traduttore : Google Traduttore è una risorsa davvero fenomenale per poter accedere a un servizio di traduzione simultanea e immediata di testo, voce e anche di immagini. Il tutto è accessibile attraverso un’app gratuita e localizzata in italiano installabile su smartphone e tablet e sfruttabile non necessariamente con connessione attiva. Si tratta di un servizio molto strutturato […] L'articolo 12 trucchi per usare al meglio Google Traduttore proviene ...

Instagram - 5 Trucchi per aumentare i follower : Instagram è sempre più l'app di riferimento del mondo social. Se Facebook ci serve per tenerci in contatto con gli amici più stretti, il network basato sulle foto è studiato appositamente per creare una community, strutturare il proprio profilo su una tematica ben precisa e farsi vedere così dalle aziende o, nel caso tu rappresenti una società, studiare il messaggio giusto da convogliare ai follower per ...

10 Trucchi WhatsApp per usarla al meglio : WhatsApp è l’applicazione di messaggistica più diffusa al mondo, tutti la usiamo ma non sempre siamo consapevoli di tutte le funzionalità di cui è dotata quest’app. Per questo motivo abbiamo selezionato 10 semplici e pratici trucchi WhatsApp da imparare subito in modo molto semplice per mettere una marcia in più alla nostra esperienza con questa […] L'articolo 10 trucchi WhatsApp per usarla al meglio proviene da TuttoAndroid.

Mortal Kombat 11 : Trucchi per farmare il necessario per potenziare il lottatore preferito : In Mortal Kombat 11 è possibile farmare monete e quanto altro per migliorare e personalizzare al meglio il lottatore preferito, la maggior parte dei contenuti ottenibili tramite la Krypta o la Forgia. Trucchi e Strategie per il farming in Mortal Kombat 11 farmare tutto ciò di cui avete bisogno per migliorare e personalizzare al meglio il vostro lottatore preferito in Mortal Kombat 11, vi porterà via diverso tempo, ma ...

Trucchi per Kindle : 15 dritte per il lettore Amazon : (foto: Wired.it) Quali sono i migliori Trucchi per Kindle da padroneggiare per sfruttare al meglio le potenzialità del lettore ebook di Amazon? Così popolare da diventare e-reader per antonomasia, Kindle è apparso per la prima volta nel 2009, giungendo in Italia due anni dopo e oggi si rende disponibile in diverse varianti che spaziano da quella classica a quella con luce led integrata ossia Paperwhite fino a quella pregiata Oasis. Abbiamo ...

Aerei - i Trucchi per non perdere il bagaglio : Ne vengono smarriti sempre meno: lo svela un rapporto della Sita. Ma anche noi possiamo fare la differenza quando spediamo una valigia in stiva

4 Trucchi per far durare più a lungo la batteria dello smartphone : 24 Aprile 2019 - Gli smartphone ormai riescono a soddisfare tutte le nostre esigenze, o quasi. Ci permettono di parlare con persone dall'altra parte del mondo, leggere notizie in diretta, e dopo ascoltare una canzone o guardare un film in streaming. Insomma, grazie al cellulare possiamo fare una marea di cose, ma purtroppo tutto ha un limite. Infatti, ...

Pranzo di Pasqua 2019 - agnello e uovo/ Menù - idee e i Trucchi per non abbuffarsi : Pranzo di Pasqua 2019, l'agnello e l'uovo non possono mancare nel Menù: ecco alcuni trucchi per non abbuffarsi troppo ed esagerare

Trucchi e strategie per avere successo su Instagram nel 2019 : All’interno di questa nuova guida odierna vi elencheremo una serie di Trucchi e strategie per avere successo su Instagram nel 2019. Pubblicate spesso contenuti Per attirare follower e aumentare il tasso di coinvolgimento, è necessario leggi di più...

TikTok - 7 Trucchi per utilizzarlo al meglio (e conquistare follower) : Dopo gli youtuber e gli influencer, prepariamoci all'arrivo dei TikTokers. Se Instagram e il social di YouTube ci hanno aperto la strada verso un nuovo format di intrattenimento che andasse oltre lo schema televisivo, TikTok ne è la naturale evoluzione in chiave teenager. L'app cinese ti consente di creare video musicali della durata inferiore al minuto in cui puoi cantare in lip-sync: basta scegliere un brano, muovere le labbra a ...