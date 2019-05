Transavantgarbage | a Napoli gli scatti di Marisa Laurito

ilfogliettone

(Di venerdì 17 maggio 2019)si definisce un'Artista in resistenza sempre più alla ricerca della qualità e della disciplina, e non si arrende al triste fenomeno del biocidio, e da qui nasce l`idea di una mostra fotografica che denuncia l'insulto ambientale che lede il diritto dei cittadini alla salute e alla vita. "Su 20 regioni - dice - 19 sono coinvolte e sconvolte da rifiuti altamente pericolosi di ogni tipo, nucleari, industriali, chimici. Si salva solo la Valle d`Aosta".e` la sua ultima mostra, e nasce da una sua partecipazione al docufilm sulla Terra dei Fuochi dal titolo "Il Segreto di Pulcinella" per dimostrare che ogni regione ha la sua Terra dei Fuochi. La mostra ha aperto i battenti, in anteprima nazionale presso la Villa Reale di Monza ad ottobre 2017. Ha proseguito a dicembre del 2018 alla storica Galleria Narciso di Torino ed ora approda aal Complesso ...

