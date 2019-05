L’Italia del calcio non punta sui giovani | “Credo in te | ma solo un po’”

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati delL’Italia. Contingente massimo raggiunto nello skeet! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Doppia vittoria delL’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Eurovision Song Contest 2019 : i risultati della seconda semifinale. Altri dieci Paesi raggiungono Mahmood e L’Italia in finale : Si è appena conclusa a Tel Aviv la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019: in gara 18 Paesi, diritto di voto esteso anche a Italia, Germania e Regno Unito. Restano fuori dalla finale di sabato Armenia, Irlanda, Moldavia, Lettonia, Romania, Austria, Croazia, Lituania. Continua l’avventura per Macedonia del Nord, Olanda, Albania, Svezia, Russia, Azerbaigian, Danimarca, Norvegia, Svizzera e Malta. Ricordiamo che Israele, ...

«Non pagheremo i debiti delL’Italia» Altolà dell’Austria (e anche della Ue) : Il ministro delle finanze di Vienna (presidente di turno dell’Unione) chiede a Bruxelles una linea più dura contro le voci che vogliono lo sforamento del 3%. E anche Moscovici avverte: «Il debito italiano non può più espandersi»

Baseball - buon test delL’Italia contro l’UnipolSai Bologna che finisce in parità : Si è disputato ieri sera, dopo una giornata particolarmente funestata dal maltempo, il match amichevole tra Italia e Fortitudo UnipolSai Bologna, primo della serie che porterà gli azzurri del manager Gilberto “Gibo” Gerali ad affrontare Europei e torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’incontro è terminato sul 6-6, con la Fortitudo capace di volare sull’1-5 dopo sole tre riprese, prima di essere raggiunta ...

Qual è il Paese dove si consumano più alcolici? L’Inghilterra. Ed ecco la posizione delL’Italia nel Global Drugs Survey : La classifica, pubblicata dal Daily Mail, rende conto del consumo di bevande alcoliche nei vari Paesi. Si tratta del Global Drugs Survey: i ricercatori londinesi hanno intervistato 5.400 persone provenienti da Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord e oltre 120.000 nel mondo. E Qual è il Paese che compare al primo posto per consumo di alcolici? L’Inghilterra. Poi Stati Uniti, Canada e Australia. E ancora Danimarca, India, Irlanda, ...

LIVE Taekwondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 16 maggio - L’Italia cala l’asso Vito Dell’Aquila : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Mondiali 2019 di Taekwondo. Oggi ci attendono tanti altri combattimenti sui tatami di Manchester e vivremo il momento più importante di questa rassegna iridata per l’Italia, visto che in gara nei -54 kg ci sarà Vito Dell’Aquila, l’atleta di punta della Nazionale azzurra. Il 18enne pugliese cercherà di confermarsi tra i migliori del mondo dopo la medaglia di bronzo ...

Free Moncef Kartas! L’arresto di un funzionario dell’Onu in Tunisia riguarda anche L’Italia distratta e afona : Moncef Kartas è un esperto con doppia nazionalità, tunisina e tedesca, che assieme ad altri cinque specialisti lavora nel comitato delle Nazioni Unite che si occupa dell’embargo sulle armi in Libia. Il suo è un lavoro molto delicato: in teoria c’è una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu,

Basket femminile - le convocate delL’Italia per il raduno che porterà agli Europei. Tra loro le 12 azzurre per la rassegna continentale : Sono state diramate poco fa dal settore agonistico della FIP le convocazioni per quel che riguarda il raduno della Nazionale di Basket femminile che porterà verso gli Europei di Serbia e Lettonia, dal 27 giugno al 7 luglio. Questi i nominativi delle atlete scelte da coach Marco Crespi, che raggiungeranno Treviso il 23 maggio e dalle quali usciranno le 12 che prenderanno parte alla rassegna continentale: 3 Nicole Romeo (’89, 1.66, Playmaker, ...

Maltempo : dall’UE 277 milioni alL’Italia per inondazioni e frane dell’autunno 2018 : La Commissione Europea ha proposto lo stanziamento di 277,2 milioni di euro per i danni causati dalle violente piogge e dalle frane in Italia lo scorso autunno. La misura è stata presentata dalla Commissaria agli affari regionali Corina Cretu nell’ambito del Fondo Europeo di Solidarietà. Altri 8,1 milioni verranno assegnati all’Austria, in conseguenza degli stessi eventi meteorologici e 8,2 milioni alla zona nordorientale della ...

Scherma - Coppa del Mondo Shanghai 2019 : tutte a caccia di Deriglazova. Ma L’Italia vuole tornare a vincere : E’ diventato ormai un appuntamento classico, dal 2015. Sarà ancora Shanghai, in Cina, a ospitare l’ultima tappa della ‘stagione regolare’ nella Coppa del Mondo di fioretto femminile, prima ovviamente della breve pausa in vista dei vari appuntamenti continentali e del Mondiale, previsto a Budapest, in Ungheria, dal 15 al 23 luglio 2019. Trattasi della terza manifestazione Grand Prix 2018-2019 (quindi a punteggio maggiorato ...

