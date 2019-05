Il red carpet rock di Elton John

Festival di Cannes : il red carpet di "Rocketman" - : Fonte foto: Getty imagesFestival di Cannes: il red carpet di "Rocketman" 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Presentazioni ufficiali del primo biopic sulal vita di Elton John

Festival di Cannes - Alessandra Ambrosio in mutande sul red carpet per colpa dello spacco troppo vertiginoso – FOTO : La modella brasiliana Alessandra Ambrosio ha conquistato tutti i flash dei FOTOgrafi sul red carpet della seconda serata del Festival di Cannes 2019. La 28enne top model, ex “angelo” di Victoria’s Secret, ha sfilato sulla croisette per la presentazione del film “Les miserables” e si è conquistata lo scettro di regina della serata grazie ad un abito in seta rosso fuoco dallo spacco vertiginoso firmato ...

Se Cannes 2019 è un’ottima occasione per vedere Leo DiCaprio sul red carpet : Nina AgdalNina AgdalNina AgdalElla KawalecElla KawalecElla KawalecKelly RohrbachKelly RohrbachKelly RohrbachToni GarrnToni GarrnToni GarrnErin HeathertonErin HeathertonErin Heatherton Aferdite DreshajAferdite DreshajAferdite DreshajBlake LivelyBlake LivelyBlake LivelyBar RefaeliBar RefaeliBar RefaeliGisele BündchenGisele BündchenGisele BündchenKristen ZangLeonardo DiCaprio, 44 anni, un Oscar e infinite candidature, ha a cuore l’ambiente ...

Alessandra Ambrosio si presenta mezza nuda sul red carpet : un look davvero esagerato : Alessandra Ambrosio si è presentata sul red carpet al festival del cinema di Cannes con un micro vestito rosso sgambatissimo che lasciava completamente scoperte le gambe fino all'inguine e oltre - tanto da lasciar intravedere le natiche - e sandali dai tacchi vertiginosi. La top model ha lasciato tu

George Clooney - red carpet con Amal e la suocera Baria : George Clooney, sul red carpet di Catch-22 con la moglie Amal e la suocera BaariaGeorge Clooney, sul red carpet di Catch-22 con la moglie Amal e la suocera BaariaGeorge Clooney, sul red carpet di Catch-22 con la moglie Amal e la suocera BaariaGeorge Clooney, sul red carpet di Catch-22 con la moglie Amal e la suocera BaariaGeorge Clooney, sul red carpet di Catch-22 con la moglie Amal e la suocera BaariaGeorge Clooney, sul red carpet di Catch-22 ...

red carpet di Cannes : Selena Gomez - Tilda Swinton e le altre star : E' stata l'inedita coppia Charlotte Gainsbourg-Javier Bardem a dare il via alla 72esima edizione del Festival di Cannes, che già con il red carpet della prima serata ha dimostrato che le star non mancheranno. A sfilare sul tappeto rosso d'inaugurazione c'era tutta la "banda" di Jim Jarmush: Bill Murray, Adam Driver, le elegantissime Chloe Sevigny e Tilda Swinton, e l'ex bambina prodigio Disney che oggi è una star globale: Selena Gomez. Sono ...

Festival di Cannes - Selena Gomez torna sul red carpet dopo il trapianto di un rene : Su Instagram fa una smorfietta da adolescente arrabbiata, poi due ore dopo sul red carpet del Festival di Cannes mostra fascino ed eleganza come le più grandi dive del cinema. Selena Gomez è tornata dopo il trapianto di un rene. E sembra in gran forma. Abito due pezzi Louis Vuitton con spacco vertiginoso, prezioso e luminoso collier di diamanti, rossetto rosso e capelli raccolti, la 26enne ex stella del mondo Disney, ha sfilato in mezzo alla ...

La prima volta di Selena Gomez sul red carpet a Cannes - in bianco per il film The Dead Don’t Die col resto del cast : Per quest'anno è solo la sua seconda apparizione ad un evento pubblico, probabilmente ce ne saranno altre in vista della pubblicazione del nuovo album di inediti ma per ora l'attenzione è tutta per la sua carriera cinematografica: Selena Gomez sul red carpet a Cannes 2019 è impegnata nella promozione del film The Dead Don't Die, che sarà nelle sale dal 14 giugno. La Gomez è volata nella cittadella francese del cinema in occasione della ...

Festival di Cannes 2019 - è di Eva Longoria il primo incidente sexy sul red carpet : Festival di Cannes 2019, la competizione non è ancora partita che già si conta il primo piccolo incidente sexy sul red carpet: Eva Longoria viene tradita dal profondo spacco del suo abito da sera, complice una folata di vento dal mare. Nessun sorriso a denti stretti e nessuna reazione scomposta da parte dell'attrice nonchè ambasciatrice di bellezza, che con garbo ricompone la veste tra una falcata e l'altra del suo ...

Virgin Media British Academy Television Awards : le star dal red carpet - : Fonte foto: Getty imagesVirgin Media British Academy Television Awards: le star dal red carpet 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Da Londra la cerimonia che premia il meglio della tv inglese

Maradona star : dai campi di calcio al red carpet : La vera star di Cannes sarà Maradona. Non Brad Pitt, Penelope Cruz, Alain Delon, ma Diego. Nessuno è più conosciuto di lui, scrive una nota di La France Press, diventato idolo di tutto il pianeta grazie al suo piede sinistro e al gol di mano contro l’Inghilterra. “Un eroe moderno la cui grandezza, il genio che eleva il calcio al rango di arte, e la decadenza segnata dal doping, le droghe e una vita sempre border line, non hanno mai ...

Il divertente streap tease di Lady Gaga sul red carpet del Met : Provocatoria ma con grande ironia. Lady Gaga è stata protagonista di uno strip tease in occasione del red carpet del Met Gala 2019, che inaugura la mostra del Costume Institute. La star, che ha da poco vinto un Oscar con A Star is Born, era vestita a strati e si è sfilata 3 abiti disegnati per lei dallo stilista Brandon Maxwell, restando in lingerie calze a rete e stivali. In questo modo ha voluto rendere omaggio all'irriverente e goliardico ...

Lewis Hamilton in versione Zoolander - Serena Williams con le Nike e gli altri sportivi sul red carpet del Met Gala : Ogni anno il Met Gala attira sul red carpet del Metropolitan Museum of Art di New York i nomi più importanti dello showbiz, il che comprende anche i campioni dello sport. Il tema del 2019 traeva ispirazione dall'esibizione «Camp: Notes on Fashion», che celebra l'uso sfrenato del kitsch nell'arte e nella moda, e di conseguenza anche gli outfit degli sportivi non ...

Abiti lampadario e striptease : follie sul red carpet del Met Gala : Il mondo della moda assegna i propri Oscar in occasione del Met Gala che si è svolto sul tappeto rosso del Costume Institute del Metropolitan Museum di New York. Protagoniste le più note star del cinema, della musica e dello spettacolo che hanno sfilato con i loro oufit couture tutt'altro che banali. Ogni primo lunedì di maggio oltre 500 personalità del jet set internazionale, imprenditori della Silicon Valley e manager di Wall Street si danno ...