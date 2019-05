Stadio Pontedera | per la prima volta al mondo seggiolini realizzati con le plastiche

calcioweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019)– Ildisputa il campionato di Serie C ma sono in arrivo novità importanti per il futuro. Saranno infatti collocati i primialcon lemiste delle raccolte differenziate toscane, selezionate da Revet e riciclate da Revet Recycling. Il progetto è chiamato Re-sit down and jump for goal!’, come spiega una nota dell’azienda “è in un’ottica di economia circolare che i circa 3.000dellodisaranno sostituiti dariciclando il plasmix (imballaggi inmiste raccolti in modo differenziato dai cittadini toscani)”. “Trattandosi di un progetto unico al momento – ha spiegato l’amministratore unico di Revet Recycling, Emanuele Rappa – stiamo lavorando alla riduzione dei costi per unita’ di prodotto, in modo da ...

