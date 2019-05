EPCC E Poi C’è Cattelan gli ospiti di questa sera giovedì 16 maggio

dituttounpop

(Di giovedì 16 maggio 2019): Gianluigi Buffon ospite della puntata di E Poi C’èdi16.Nuovo appuntamento con– E Poi C’èil late show di primata in onda sta16su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e sempre disponibile anche on demand.Ospite d’eccezione della puntata è Gianluigi Buffon che si sottoporrà a un’intervista attesissima, alla vigilia di decisioni importantissime per la sua carriera. Dall’esperienza in Francia, dove dalla scorsa stagione è l’estremo difensore del Paris Saint-Germain, a un possibile ritorno nel mondo del calcio italiano, magari da dirigente.E ancora ampio spazio per ricordare l’esperienza dei Mondiali del 2006 e quel gruppo di campioni che riportò in Italia la Coppa del Mondo dopo 24 anni, e l’immancabile gioco in studio, Portieri volanti, con Alessandro e l’ex portiere della Juventus e ...

