Tumori | Aisos Onlus lancia raccolta fondi per battere l’osteosarcoma

(Di martedì 14 maggio 2019) Una campagna per la, donando fino al 21 maggio 2 euro tramite sms da rete mobile oppure 5 o 10 euro da rete fissa al numero 45581, per sostenere il progetto ‘Costruzione di un modello di intervento specifico per‘, che ha l’obiettivo di guarire ma anche migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti. E’ l’iniziativa dell’Associazione italiana per lo studio del, che opera dal 2004 per com, una forma di tumore osseo ad alto grado di malignità, che colpisce prevalentemente pazienti molto giovani, spesso in età pediatrica.agisce nel campo della ricerca scientifica, dell’assistenza – anche psichiatrica – ai piccoli pazienti e alle loro famiglie e nello studio di protocolli per l’individuazione della malattia fin dai primi sintomi. Ad oggiriesce a ...

