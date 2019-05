Playoff Serie C | la diretta live del secondo turno a partire da domani

Serie D - Turris : niente tifosi allo stadio nella finale dei Playoff : Nuova tegola sulla Turris, squadra di Calcio di Torre del Greco (Napoli) impegnata domenica nella finale playoff di Serie D. Le autorità comunali hanno disposto che la partita si giochi senza pubblico di casa: “E’ stata disposta da parte degli organi comunali di settore, l’avvio del procedimento di revoca della licenza a disputare le gare in presenza di pubblico allo stadio Liguori”. ”Questa decisione – ...

Catania-Reggina - stabilito l’orario della gara del secondo turno dei Playoff di Serie C : Catania-Reggina – La Lega Pro ha ufficializzato l’orario di Catania-Reggina, partita valida per il secondo turno dei playoff di Serie C. La gara prenderà il via alle 20,30 di mercoledì 15 maggio. Allo Stadio Massimino si affronteranno due squadre che meritano altri palcoscenici rispetto alla Serie C. Il Catania entra in gioco nei playoff solo al secondo turno, in virtù del piazzamento in classifica. La Reggina arriva dal ...

Caos Serie B - avvocato Chiacchio : “Playoff e playout potrebbero slittare” : La regular season di Serie B, terminata sabato, ha sancito i primi verdetti. Ma, già da qualche settimana, si parla della tanto discussa situazione del Palermo, che potrebbe sovvertire ogni pronostico. Alla faccia di chi diceva che non sarebbe più accaduto… Foggia, la retrocessione in Serie C non è ancora definitiva: tra ricorso e situazione Palermo A tal proposito, “Il Ferraiuolo.it“, giornale vicino alla Salernitana, ...

Serie B - Playoff : Hellas Verona-Spezia e Pescara-Cittadella aprono il calendario : La regular season del campionato di Serie B si è conclusa. Brescia e Lecce sono state promosse direttamente in Serie A, mentre per conoscere il nome della terza squadra bisognerà attendere i playoff. Per quanto riguarda la retrocessione in Serie C sono già scesi Foggia, Padova e Carpi. Una quarta squadra lascerà la Serie B al termine dei playout. La Lega ha già reso noto il calendario, con gli incroci del tabellone. Prima di andare a scoprire ...

Catania-Reggina - è spettacolo in Serie C : due piazze da Serie A pronte ad affrontarsi ai Playoff : Catania-Reggina, adesso si fa sul serio. Sono iniziati nella giornata di ieri i playoff validi per il campionato di Serie C, si è disputato il primo turno. Una partita che ha regalato grosse emozioni è stata sicuramente quella tra Reggina e Monopoli, partita coraggiosa per la squadra ospite che ha accarezzato il clamoroso blitz in trasferta davanti a 15000 spettatori, vantaggio su calcio di punizione, quando la qualificazione sembrava ...

Risultati Playoff Serie C/ Vince la Pro Vercelli : Alessandria battuta 3 a 1 nel derby : Risultati playoff Serie C: le partite che compongono il primo turno sono nove e si giocano domenica 12 maggio, restano ancora due promozioni nel torneo.

Basket - 30a giornata Serie A 2018-2019 : Trento ai Playoff con Avellino e Trieste. Sassari sorpassa Brindisi : L’ultima giornata della stagione regolare di Serie A di Basket ha regalato grandissime emozioni e alla fine è successo veramente di tutto. Al termine dei 40 minuti a festeggiare sono Trento, Trieste ed Avellino, che centrano l’accesso ai playoff, mentre a piangere sono Varese e Cantù, che terminano il loro campionato, rimanendo fuori dalle prime otto per la peggior classifica avulsa. Si parte dalla straordinaria vittoria della ...

Playoff Serie C - mercoledì 15 maggio si torna in campo per il secondo turno : gli accoppiamenti : Playoff Serie C secondo turno – Si è concluso il primo turno dei Playoff di Serie C. Eliminazioni eccellenti come quelle di Sambenedettese, Vicenza e Pro Vercelli. Avanzano tra le altre Monza e Reggina. Tutte le qualificate sono attese ora dal secondo turno preliminare, prima di entrare nella decisiva fase nazionale per scoprire chi saranno le squadre promosse in Serie B. Già delineati gli accoppiamenti del secondo turno, in ...

Basket - Serie A : definita la griglia dei Playoff! Varese e Cantù out - Avellino ottava : Basket, Serie A: l’ultima giornata della stagione regolare ha delineato la griglia dei playoff in vista della postseason Milano – Avellino, Sassari – Brindisi, Cremona – Trieste e Venezia – Trento, questi sono gli accoppiamenti dei playoff del campionato di Serie A, scaturiti al termine dell’ultima giornata di campionato terminata da pochi minuti. Un’ultima giornata ricca di pathos, nella quale ...

Tabellone Playoff Serie A basket 2019 : accoppiamenti e incroci dai quarti alla finale. Date - programma - orari e tv : Si è chiusa la stagione regolare della Serie A di basket e dalla prossima settimana cominceranno i Playoff. Andiamo a vedere nel dettaglio Tabellone, calendario e programmazione televisiva fin dai quarti di finale. IL Tabellone COMPLETO DEI Playoff quarti DI FINALE 1) A|X Armani Exchange Milano 8) Sidigas Avellino 4) Banco di Sardegna Sassari 5) Happy Casa Brindisi 2) Vanoli Cremona 7) Alma Trieste 3) Umana Reyer Venezia 6) Dolomiti Energia ...

Playoff Serie C - risultati live : colpaccio e qualificazione del Novara : risultati Playoff Serie C – Terminata la stagione regolare, è tempo di spareggi nella terze Serie italiana. Intensa la giornata di domenica, con ben 9 partite spalmate tra le 15 e le 20.30. Chi passa, giocherà il secondo turno, che darà poi accesso alle fasi nazionali. Occhi puntati sulle grandi piazze, con le grandi aspettative di Monza e Reggina. colpaccio del Novara che ha vinto sul campo del Siena e ottenuto la ...

Playoff Serie B 2019 : tabellone - calendario - programma - orari e tv. Rischio rinvio per il caso Palermo? : Il 17 maggio dovrebbero incominciare i Playoff promozione della Serie B ma c’è il serio Rischio di un rinvio. Il Palermo, infatti, è attualmente sotto osservazione da parte della Procura Federale e c’è la possibilità che il club siciliano, terzo nella classifica finale del campionato, venga retrocesso automaticamente in Serie C a causa di quattro bilanci consecutivi falsati. I rosanero sono già ammessi alle semifinali dei Playoff ma ...

Diretta Sudtirol Sambenedettese/ Streaming video e tv : 1turno Playoff - Serie C - : Diretta Sudtirol Sambenedettese Streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca al Druso, per il primo turno dei playoff di Serie C.

Diretta Potenza Rende/ Streaming video e tv : lucani favoriti - Playoff Serie C - : Diretta Potenza Rende Streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca al Viviani, valida per il primo turno dei playoff di Serie C.