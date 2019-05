Conad rileva supermercati e negozi Auchan in Italia e diventa leader | scalzata la Coop

Conad rileva supermercati e negozi Auchan e Simply in Italia e diventa leader del mercato : Rivoluzione nel mercato della grande distribuzione organizzata in Italia. Il secondo gruppo del settore Conad acquisisce i negozi di Auchan Retail Italia diventando leader del mercato scalzando la Coop. Gli unici punti vendita esclusi dall'accordo sono i supermercati gestiti da Auchan Retail in Sicilia. L'operazione si dovrebbe chiudere entro l'anno dopo il via libera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato.Continua a leggere