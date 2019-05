‘Storia reazionaria del calcio’ | ovvero la nostalgia di Fini e Padovan per il Dio pallone

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2019) Non tifo più, me ne vado. Leggi Storiadel calcio (Marsilio) e pensi davvero che ne varrebbe la pena. Addio calcio. Addiobello. Lo sciopero del tifoso. Anzi l’abbandono detivo. Massimo, coautore con Giancarlo, del volumetto a capitoli sul dio Calcio, attende le ultime righe del libro per confessarlo. Non tiferò più. Aggiunta importante: per il Torino. “E visto che non potrò mai tenere per un’altra squadra, lascio anche un calcio che non mi piace più, lontanissimo per metodi, mentalità e anima rispetto a quello della giovinezza“. Troppe le trasformazioni avvenute negli ultimi vent’anni al gioco che sembrava il più bello del mondo. L’illuminista e criticabile infallibilità del(la) Var. La Serie A modello spezzatino ad ogni ora del giorno, per quattro giorni diversi. L’identità di una storia e di un blasone che si spezza ogni fine ...

