Per il Cies il Napoli avrebbe dovuto vincere lo scudetto

(Di lunedì 13 maggio 2019) La differenza tra ile la Juventus? Il cinismo. Sta tutto qua il gap tra la squadra di Ancelotti ed i bianconeri secondo l’Osservatorio calcistico del. Secondo la statistica, che ha assegnato punti virtuali in base alle conclusioni in porta, rispetto agli indicatori selezionati,e Atalantaroottenere più punti rispetto ai campioni della Serie A italiana della Juventus. L’Osservatorio tiene in considerazione parametri come tiri fatti, tiri concessi e possesso palla. Secondo la classifica ilottenere 2,05 punti a partita, l’Atalanta 2,02 e la Juventus 2 punti a partita. Tuttavia, i giocatori di Massimiliano Allegri erano molto più efficaci. Non per nulla ieri Davide Ancelotti ha detto «Dobbiamo migliorare le precisione sotto porta» Nella massima divisione greca, sia Olympiacos che AEK Atene hanno avuto una maggiore ...

