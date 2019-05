Le due gran belle partite di NBA della notte

Grandine su Milano e la Lombardia. Malpensa bloccata. due vittime per pioggia e vento nel Bresciano : vento e Grandine su Milano e la Lombardia e l’aeroporto di Malpensa va in sofferenza. A causa dello strato di Grandine alto due centimetri lungo le piste, dalle 17 e 30 i voli sullo scalo sono stati ridotti per quasi un’ora, con atterraggi dirottati su altri aeroporti. A preoccupare di più in questo momento sono i fiumi Lambro e Seveso che sotto l’...

due Inghilterra : grandi città e piccoli comuni divisi sulla Brexit : Mentre guidi nella città mercantile di Willenhall, nel centro dell’Inghilterra, le parole “Willenhall è meravigliosa” sono scritte a caratteri cubitali sul muro di un supermercato. La gente del posto ride malinconicamente alla vista, perché ricordano con affetto quello che una volta era lì davanti al negozio – una rinomata fabbrica di serrature di Yale. “Se devi metterlo sul muro, Willenhall non è meraviglioso ...

Colti in flagrante mentre si scambiano droga : due persone arrestate : Roma – Due le persone arrestate per spaccio di sostanza stupefacente in concorso: entrambi italiani rispettivamente di 46 e 45 anni. E’ accaduto a Roma durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Ada Nitoglia. All’interno di un parco con area giochi per bambini, i poliziotti, confondendosi ...

Migranti : Mare Jonio a 12 miglia da Lampedusa - raggiunta da due navi Gdf : Palermo, 10 mag. (AdnKronos) - "Pochi minuti fa la Mare Jonio, con a bordo le 30 persone salvate nel tardo pomeriggio di ieri a 40 miglia dalle coste libiche, è entrata acque territoriali italiane 12 miglia a sud di Lampedusa". A darne notizia è l'ong Mediterranea. "È stata raggiunta da due unità de

Giro d’Italia 2019 : le previsioni meteo. Grande freddo per due settimane - poi esploderà il caldo africano? : Stiamo vivendo un inizio del mese di maggio davvero da brividi e da pelle d’oca, il freddo ha infatti invaso la nostra penisola e i primi dieci giorni di questo mese primaverile sono stati tra i più freddi della storia. Un avvio praticamente quasi invernale che potrebbe anche condizionare la fase iniziale del Giro d’Italia che scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna. Diamo uno sguardo più dettagliato alle ...

Grande Fratello : é finita tra Daniele e Martina? I due hanno avuto un confronto… : Cosa sta succedendo tra Martina e Daniele del Gf 16? Il ragazzo ha sempre avuto dubbi sulla sua quasi-fidanzata conosciuta nella Casa più spiata d’Italia: la ritiene fin troppo piccola per lui, ma comunque... L'articolo Grande Fratello: é finita tra Daniele e Martina? I due hanno avuto un confronto… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Fabio Fognini deve cedere ad un grande Dominic Thiem ai quarti di finale. L’azzurro ko in due set : Niente da fare per il nostro Fabio Fognini (n.12 del mondo) impegnato questo pomeriggio negli ottavi di finale del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il ligure, tornato abile dopo l’infortunio rimediato nel giorno del trionfo a Montecarlo, si è dovuto arrendere all’austriaco Dominic Thiem, numero 5 del ranking e del ...

Assisi - controlli contro i furti : due arresti in flagranza : Assisi - Continuano serrati i controlli effettuati dai militari della Compagnia di Assisi, con la precipua finalità di prevenire i reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti! L'attività ...

Ragusa - due grandi ospiti Ibla Classica International : Una grande serata dedicata all’ambito premio Ibla Classica International. domenica 12 maggio, alle ore 18, al teatro Donnafugata di Ragusa Ibla

Grande Fratello 2019 - nomination e pagelle/ Tradimenti e due di picche - 5a puntata shock! : pagelle Grande Fratello 2019 e nomination: nella quinta puntata Cristian Imparato è stato eliminato, Francesca De Andrè ha scoperto un tradimento.

Grande Fratello. Gennaro Lillio perso per Francesca De André intanto Mila contro i due gieffini…Leggi cosa è accaduto : Francesca De André e Gennaro Lillio potrebbero essere la nuova coppia del Grande Fratello se solo lei dovesse decidere di lasciare il suo fidanzato Giorgio; non sappiamo come si metteranno le cose lunedì e... L'articolo Grande Fratello. Gennaro Lillio perso per Francesca De André intanto Mila contro i due gieffini…Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

due grossi barconi di migranti sono stati intercettati dai libici : A bordo c'erano in tutto 180 persone: era da diverso tempo che non si registravano numeri del genere

Migranti - la nave Mare Jonio denuncia : “due barconi sono stati bloccati dai libici violando le convenzioni internazionali” : Due imbarcazioni con a bordo circa 180 Migranti sono state bloccate dalla Guardia costiera libica mentre si dirigevano verso Lampedusa. È la denuncia della ong Mediterranea Saving Humans in pattugliamento e monitoraggio dalla Mare Jonio. Per l’organizzazione non governativa si tratta di una “operazione di cattura e deportazione in zona di guerra” di 80 persone, in riferimento allo stop al primo gommone al quale – secondo ...

Migranti - la Mare Jonio denuncia 'due barconi presi dai libici' : Il barcone con 100 Migranti che si dirigeva a Lampedusa intercettato dai libici. Lo si apprende da una mail mandata dal Mrcc di Roma, il centro di coordinamento dei soccorsi italiani, alla Mare Jonio ...