È morta Doris Day | una delle più grandi icone di Hollywood

(Di lunedì 13 maggio 2019) Èall’età di 97 anniDay, attrice, cantante e unapiùdell’epoca d’oro di. Dopo un fruttuoso esordio come artista musicale negli anni Quaranta (ma continuò a incidere album fino al 1965), gli anni Cinquanta la videro sfondare al cinema con una quarantina di pellicole, nella maggior partequali interpretava la tipica fidanzatina d’America, spesso in coppia col divo Rock Hudson, etichetta che però negli ultimi periodi aveva tentato di rinnegare. Le commedia per cui divenne famosa erano anche brillanti e in qualche modo provocatorie per l’epoca. La sua prolifica carriera la portarono anche a ricevere una nomination agli Oscar come migliore attrice per Il letto racconta… del 1959, mentre nel 1957 era stata diretta da Alfred Hitchcock ne L’uomo che sapeva troppo. Fra gli altri suoi successi si ricordano ...

