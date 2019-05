Per moltiplicare i consensi sono disposti a tutto Giampiero Mughini sul

huffingtonpost

(Di domenica 12 maggio 2019) Tra i danni collaterali, c’è anche il tana libera tutti: “Questo governo ha lasciato la briglia sciolta a una serie di personaggi che dicono con leggerezza patologica cose irreali e irrealizzabili, beffeggiando chiunque li riporti a un minimo senso della realtà: il debito pubblico, il bilancio dello stato, le compatibilità economiche… tutte bazzecole, secondo loro.così eccitati dalla grande occasione del potere da esserepur di. È un fatto che al governo e, ancor di più, al sottogoverno dell’Italia, si sia installata una banda di energumeni insensibile alle regole classiche della ragione. Non possiamo farci niente”. La vita diè un’avventura intellettuale al confine – e contro – quella che un tempo si sarebbe definita ...

