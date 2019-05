Millennials | una generazione senza anima? Le cose non stanno proprio così Ve lo dice uno

huffingtonpost

(Di domenica 12 maggio 2019) Da qualche mese la senne Greta Thunberg si è imposta all’attenzione dell’opinione pubblica. Le sue richieste? Semplici: rapidi e concreti interventi a favore del clima. E, anche se la battaglia si prospetta ancora molto lunga, un primo e importante obiettivo sembra essere stato già centrato: mobilitare migliaia, se non milioni, di coetanei in tutto il mondo. Con una serie di manifestazioni che, per partecipazione e interesse, non si vedevano da tempo. La diciottenne milanese Francesca Moneta, in un appassionato discorso alla Camera dei Deputati, ha messo in guardia la società civile: il clima di odio e diffidenza che serpeggia nella nostra società ha la capacità di minare le nostre istituzione democratiche. Ma quelli appena citati sono solo due tra i tanti segnali che mostrano una nuova‘effervescente’, ...

