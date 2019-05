Domenica In | lacrime e confessioni di Bianca Guaccero | Quando avevo 14

Teo Teocoli e l’aneddoto hot a Domenica In. Poi in lacrime per la dichiarazione d’amore a sorpresa : Teo Teocoli, ospite di Domenica In, ha raccontato durante l’intervista un aneddoto divertente con protagonista la conduttrice. Il comico e Mara Venier sono amici di lunga data, ma tanti anni fa avrebbero potuto andare oltre l’amicizia. «Ci hai provato», esordisce la signora della Domenica. «Tu mi hai fregato, al Foro Italico eravamo seduti e tranquilli. A un certo punto ti sei alzata e mi hai dato un bacio sulle labbra», la battuta di ...

Sabrina Salerno divina a Domenica In. E scoppia in lacrime insieme alla Venier : Al programma di Mara Venier un’ospite speciale: la cantante Sabrina Salerno. 51 anni, bellissima con un chiodo rosso e i pantaloni di pelle, racconta la sua vita. Sabrina Salerno è da sempre vista come una donna forte, sicura di sé e prorompente. La sua carriera e i suoi pezzi sono rimasti nella storia della musica italiana e l’hanno coronata come diva “alternativa” che ha combattuto con ironia e sensualità tutti gli stereotipi del mondo ...

Domenica In - Mara Venier si commuove con Don Mazzi : “Tra noi rapporto profondo”. La conduttrice non trattiene le lacrime : Non riesce a trattenere le lacrime Mara Venier, durante la puntata di Pasqua di Domenica In (su Rai1). La conduttrice si è emozionata nel rivedere Don Mazzi, suo caro amico. “È nato un rapporto molto profondo – ha raccontato Don Mazzi. – Dimostrazione che a volte qualche miracolo succede anche in televisione” video Raiplay L'articolo Domenica In, Mara Venier si commuove con Don Mazzi: “Tra noi rapporto ...

Domenica In - panico per Mara Venier : tossisce fino alle lacrime e rischia di soffocare - "cosa ho ingoiato" : Momenti di panico in diretta a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier in onda su Rai 1 e che non si è fermato neppure nel giorno di Pasqua. Momenti di spavento per la conduttrice stessa, Zia Mara, che nel bel mezzo della prima intervista, a Paola Cortellesi, ha iniziato a tossire rumorosa

Domenica In - Roby Facchinetti ricorda in lacrime Valerio Negrini : A sedere di fronte a Mara Venier nell'ultima puntata di Domenica In, fra gli altri, Roby Facchinetti, tastierista e voce dei Pooh, che la conduttrice ha intervistato insieme al figlio Francesco. Una confessione a cuore aperto quella dell'artista ai microfoni della trasmissione di Rai 1, durante la quale ha ripercorso la storia del successo del complesso, rivelando aneddoti e ricordando un amico e collega scomparso recentemente.Il riferimento ...

Anna Marchesini ricordata da Lopez e Solenghi : lacrime a Domenica In : Anna Marchesini, il ricordo a Domenica In: Massimo Lopez e Tullio Solenghi non trattengono la commozione Un ricordo commovente quello su Anna Marchesini fatto da Tullio Solenghi e Massimo Lopez a Domenica In. Mara Venier non può fare a meno di ricordare la nota attrice comica, con cui i due ospiti hanno per ben 12 anni […] L'articolo Anna Marchesini ricordata da Lopez e Solenghi: lacrime a Domenica In proviene da Gossip e Tv.

Il dramma di Eleonora Daniele : perché scoppia in lacrime a Domenica In : A cuore aperto il racconto lascia i telespettatori senza fiato. Eleonora Daniele parla del dramma che l'ha colpita con la morte di suo fratello Luigi. La conduttrice del mattino di Rai1, campionessa ...

Domenica In - Milly Carlucci in lacrime ricorda Fabrizio Frizzi : “Avevamo un rapporto intenso - eravamo molto legati” : Un anno senza Fabrizio Frizzi, il 26 marzo 2018 la scomparsa del conduttore lasciava l’Italia intera nel dolore e nella commozione. “Tra due giorni è l’anniversario della scomparsa del nostro adorato Fabrizio. Ci sembra ancora impossibile”, ha commentato Mara Venier durante l’intervista a Milly Carlucci a Domenica In. La conduttrice, da sempre sua amica, non ha nascosto il dolore: “E’ stato un colpo allo stomaco. Quando ho sentito ...

Domenica In - Anna Tatangelo finisce in lacrime : Mara Venier le fa vedere una foto - lei piange in diretta : finisce in lacrime l'intervista di Anna Tatangelo a Domenica In. La cantante ciociara è l'ospite più attesa della puntata in onda il 24 marzo e nel salotto di Raiuno Mara Venier parla di tutto, passato, presente e futuro, musica e vita privata. Si parte dagli esordi e si arriva alla relazione, chiac

Domenica Live - Alessia Macari in lacrime : “Era il mio eroe!” : Alessia Macari a Domenica Live ricorda Nonno Silvio e scoppia a piangere Svelata a Domenica Live, finalmente, la coppia che convolerà a nozze tra qualche mese: Alessia Macari sposa OLiver Krangl. Ospite nel salotto Domenicale di Barbara D’Urso, tra le altre cose, Alessia Macari è scoppiata a piangere, ricordando la scomparsa di suo nonno Silvio. L’uomo, 78enne, è morto qualche giorno fa e la vincitrice della prima edizione Vip del ...