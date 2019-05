Davide Ancelotti | «Molto contento della stagione L’anno prossimo riproveremo a vincere

ilnapolista

(Di domenica 12 maggio 2019) Il vice allenatore del Napoliè intervenuto a SKY Sport al termine di SPAL-Napoli: «Abbiamo fatto una bellissima partita sotto tutti gli aspetti, vittoria meritata. Anche se la partita non aveva significato per la classifica la squadra continua a farebene. Dobbiamo migliorare nella precisione. Sono. C’è il rammarico per non aver vinto nulla ma con qualche accorgimentoci. Allan è un giocatore fondamentale per il Napoli, ha fatto un’ottima. Oggi ha giocato in una posizione inedita e ha fattobene, è normale che si parla di lui visto quanto ha fatto»si incatenerebbe per lui? «Io lo farei con tutti, sono un grande gruppo. Non è facile avere questo cognome ma è motivo di grande orgoglio. Le malelingue ci sono e ci saranno sempre, io resto sempre concentrato sul mio lavoro. Sul ...

