Frisone aggredito: è stata mia sorella

"E'mia". Così il fisico nucleare Fulvio, tetraplegico, spiega l'aggressione di cui è stato vittima nella sua abitazione,a Catania. "Oggi finisce la famigliae ne nasce una nuova, composta solo da me e mia madre.Il 4 maggio scorso,sono stato picchiato in casa da mia, insegnante, e minacciato da suo marito. Non conosco il motivo. Grazie al mio badante,la situazione non è degenerata",dicein conferenza stampa.Presentata denuncia e richiesta interdittiva di avvicinamento per lae marito.(Di sabato 11 maggio 2019)