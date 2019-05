Tina Cipollari | stanca di chi la sta accusando di manipolazione ai danni del figlio

Uomini e Donne - rabbia di Tina Cipollari per l'orrore contro suo figlio : "Vergognatevi - spacciatori" : Ancora una furibonda Tina Cipollari a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. L'opinionista è stanca delle critiche che la colpiscono dopo le ultime dichiarazioni sul suo ex marito, Chicco Nalli. Ma la Cipollari è stanca soprattutto chi tira in ballo suo figlio Francesco, accus

Tina Cipollari : "Non manipolo i miei figli per scopi personali. E' una cosa orribile. Non permetto a nessuno di dirlo" : Tina Cipollari è intervenuta personalmente, tramite un post condiviso sul proprio profilo ufficiale Facebook, dopo le recenti dichiarazioni di Simone Di Matteo, scrittore, amico e compagno di avventura dell'opinionista di Uomini e Donne a Pechino Express.Durante la giornata di ieri, Di Matteo ha stigmatizzato alcune dichiarazioni di Roger Garth, opinionista di Pomeriggio Cinque, riguardanti i messaggi che uno dei tre figli di Kikò Nalli, ...

Grande Fratello 16 : Simone di Matteo - amico di Tina Cipollari - contro Roger Garth : "Nauseante - da querela" : C'è aria di scontro fra Tina Cipollari e Roger Garth, opinionista fisso dei salotti di Barbara d'Urso, che proprio in una delle ultime puntate di Pomeriggio 5 è intervenuto per commentare le polemiche che riguardano i messaggi di uno dei figli della vamp e del concorrente del Grande Fratello 16 Kikò Nalli sulla nuova compagna del padre, l'ex-inquilina del reality Ambra.L'opinionista ha sospettato che i messaggi del figlio dodicenne della ...

Uomini e donne - Gemma Galgani ferita da Tina Cipollari : arriva il dottore dietro le quinte - ansia De Filippi : Una lite degenerata al Trono over di Uomini e donne. Gemma Galgani e Tina Cipollari hanno alzato ancora una volta i toni, ma stavolta è finita malissimo per la Dama di Torino, con tanto di medico accorso in studio per medicarla. Leggi anche: Gemma incastra Rocco Fredella. Roba spinta al Trono over,

GF - Kikò Nalli fa una richiesta a Tina Cipollari : “Mi auguro che…” : Kikò Nalli del Grande Fratello a Tina Cipollari: “Sarò io a decidere…” Kikò Nalli, dal momento in cui è venuto a sapere del malcontento della sua ex moglie Tina Cipollari e di uno dei suoi figli nel vederlo tra le braccia di Ambra Lombardo, pare davvero non riuscire a darsi pace. E nell’ultimo daytime del GF 2019 andato in onda su Canale 5, l’uomo, durante uno dei vari confessionali, è tornato a parlare ...

Ambra Lombardo - bacio con Kikò : “Tina Cipollari gelosa? Non credo” : Grande Fratello, Ambra Lombardo parla del bacio con Chicco Nalli: “Lo attendevano tutti!” Ha rotto il silenzio sulle pagine del numero di NuovoTv uscito questa settimana Ambra Lombardo, attualmente regina del gossip, per via del bacio con Kikò Nalli, del quale è stato galeotto il Grande Fratello 16. E proprio del bacio in questione, che da giorni tiene banco su tutti i siti di gossip, Ambra Lombardo ha parlato nell’intervista ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma Galgani ferita da Tina Cipollari : Tina Cipollari attacca Gemma: la reazione della Galgani a Uomini e Donne La puntata del martedì di Uomini e Donne tornerà a puntare i riflettori su Gemma Galgani. La dama di Torino si intrometterà nel rapporto tra ValenTina e il cavaliere che ieri le ha donato un fascio di rose rosse. L’intromissione di Gemma Galgani non piacerà a Tina Cipollari che sottolineerà la tendenza della 68enne di inserirsi in ogni discorso. La bionda ...