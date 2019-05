Meteo, le previsioni di sabato 11 maggio (Di venerdì 10 maggio 2019) Meteo, le previsioni di sabato 11 maggio Nel weekend è in arrivo un nuovo ciclone freddo proveniente dal Nord Europa. sabato sono attesi temporali anche forti al Nord in estensione domenica al Centro-Sud. Stato di attenzione in Veneto. Tempo instabile e fresco anche la prossima settimana LE previsioni



