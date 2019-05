Blastingnews

(Di venerdì 10 maggio 2019) Oggi, venerdì 10 maggio, è andata in onda una nuova puntata di5, talk show mattutino condotto da Federica Panicucci. Durante la diretta si è discusso dei fatti del Grande Fratello 16 e, in particolare, del bacio appassionato diLombardo e Kikò Nalli, ex marito di Tina. In studio c'erano la professoressa, gli altri ospiti Franco Terlizzi, Monica Setta e Valerio Merola e, in collegamento, l'opinionista Turchese. Quest'ultima ha avuto parecchio da ridire sulla sincerità del sentimento dinei confronti di Kikò. Il botta e risposta tra Turchese eDopo aver espresso la sua riguardo i pericolosi tradimenti all'interno della Casa più spiata d'Italia, Turcheseha detto la sua sul bacio tra la bellissimaLombardo e Kikò Nalli. 'Mi dispiaceche tu sei qui in studio. Tante volte hai detto che in casa eri chiara e di stare ...

katiadiluna16 : La Baracchi contro Ambra a Mattino 5: 'Sto con la Cipollari e ha più fama di te' -