Eventi digitali da non perdere dal 13 al 19 maggio

startupitalia.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) ... 132 si svolge ' Startup Weekend Salerno 2019 Sport Edition ', che è l'occasione per chi vuole entrare nel mondo dell'imprenditoria e delle startup, ma anche per acquisire soft skill come Team ...

SignorAldo : RT @androm: Eventi digitali da non perdere di domani giovedì 9 maggio: - ARXivar_Signori : Il crescente aumento di informazioni, dati e documenti elettronici pone l'obbligo di valutare attentamente quali st… -