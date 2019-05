DAZN sbarca in Brasile | la Serie A tra i contenuti

calcioefinanza

(Di venerdì 10 maggio 2019)– La piattaforma di sport in streamingè ufficialmenteta in, offrendo agli appassionati di sport l’accesso a competizioni nazionali e internazionali di alto livello. In vista del lancio,ha trasmesso in esclusiva diverse partite di calcio sui social media e ora offre pieno accesso alla sua piattaforma. Il… L'articoloin, laA tra i

CalcioFinanza : #DAZN sbarca in #Brasile, la #SerieA tra i contenuti - JeuxCaselli : RT @DAZN_IT: L'MLS sbarca su #DAZN ??? - supermario1912 : RT @DAZN_IT: L'MLS sbarca su #DAZN ??? -