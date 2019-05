ABC rinnova Grey’s Anatomy per due stagioni | Station 19 e How To Get Away With Murder

dituttounpop

(Di venerdì 10 maggio 2019) Upfront 2019: ABCGrey’sper due19 per una terza e How To Getper una sesta. Il TGIT resterà intatto anche nella prossima stagione televisiva. Il canale ha appena annunciato il rinnovo di Grey’sper ben due, la sedicesima e la diciassettesima, e la protagonista Ellen Pompeo sarà presente in entrambe, avendo esteso il contratto firmato l’anno scorso. Krista Vernoff sarà showrunner della serie anche nelle prossime. La Vernoff è arrivata nel 2017 e ha dato nuova vita alla serie che adesso diventerà il medical-drama più longevo della storia della tv americana (ER che deteneva il record aveva 15). Dopo il rinnovo arrivano anche le promozioni per tre personaggi ricorrenti. Chris Carmack (Link), Jake Borelli (Levi “Glasses“ Schmitt) e Greg Germann (dott. Thomas Koracick), diventeranno ...

3cinematographe : #ABC rinnova Grey's Anatomy, Le Regole del Delitto Perfetto e Station 19 - dituttounpop : #ABC ha rinnovato #GreysAnatomy per due stagioni (16 e 17) e promuove tre personaggi a regolari. Rinnovate anche… - WONDERVELLIS : ABC RINNOVA LA SECONDA STAGIONE DI WHISKEY CAVALIER, non la 16 di greys anatomy anche meno -