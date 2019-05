Perché l' antifascismo è un punto fermo non negoziabile

huffingtonpost

(Di giovedì 9 maggio 2019) C’è sempre bisogno di. Questo è ilnon.Undi necessità che le polemiche intorno all’annuale edizione del Salone del Libro di Torino ha riportato al centro del dibattito della cultura italiana seppur in maniera forzata.Per chi non lo avesse capito in questi anni è in gioco davvero un pezzo di democrazia perché l’Ur-Fascismo di cui parlava Umberto Eco nel suo libricino “Il fascismo eterno”, pubblicato da La nave di Teseo, non si nasconde più, non si confonde più tra parole d’ordine inattuali e riti ridicoli di nostalgica im-presenza ma avanza e, avanzando turba, scombussola, disorienta, sbalordisce per la sua violenza estetica, retorica ed etica.Il fascismo eterno è tornato a scrivere la sua autobiografia, la vera e unica autobiografia della nazione ...

