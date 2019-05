Moby | una storia di orge | droghe e autodistruzione

huffingtonpost

(Di giovedì 9 maggio 2019) La vita di, nato nel quartiere newyorchese di Harlem nel 1965, è come una di quelle favole che nascondono una morale: fama e denaro non danno la felicità. Nel suo caso, stavano per costargli la vita. Lo racconta lui stesso in un’autobiografia, Porcelain, di cui è stata recentemente pubblicato il secondo volume. Nel 1999 ha iniziato a lavorare come dj, ottenendo un discreto successo. La sua carriera già vacillava quando presentò il suo nuovo album, Play, in un negozio che contava appena 30 spettatori. Lui stesso era convinto sarebbe stato l’ultimo disco che avrebbe registrato nella vita. Ma invece è arrivata la svolta. Quel cd vendette oltre 10 milioni di copie, le canzoni divennero hit, vennero utilizzate in diverse pubblicità, serie tv, film, trasformandolo dal giorno alla notte in una star di cui ...

