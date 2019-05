La sconfitta dell’Ajax e il calcio come Utopia di vincere perché si è i migliori

ilfoglio

(Di giovedì 9 maggio 2019) In fin dei conti ilè fantasia”, scriveva Osvaldo Soriano. Ma innanzitutto era un grande scrittore, dunque libero da obblighi con la verità, e in secondo luogo era argentino, proprioMauricio Pochettino, il figlio calcistico del Loco Bielsa: sudamericani che alla fantasia,essenza t

g_dimarzo : RT @napolista: Non entra nella storia solo chi vince. La lezione dell’#Ajax La foto finale della sfida dell’Amsterdam Arena non racconta di… - napolista : Non entra nella storia solo chi vince. La lezione dell’#Ajax La foto finale della sfida dell’Amsterdam Arena non ra… - FroqiMemes : I retroscena che nessuno vi svelerà mai sulla sconfitta dell'Ajax #AJATOT -