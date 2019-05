Il Pd torna a litigare | minoranza attacca Zingaretti | “Giustizialismo di corrente”

ilfogliettone

(Di giovedì 9 maggio 2019) Si riaccende lo scontro all'intero del Partito democratico. "Farà dimettere il presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, accusato di corruzione?" domandano ospiti di 'Porta a Porta' a Nicola. "Ci si difende nei processi e non dai processi - risponde il segretario del Pd -. Non cedo al giustizialismo. Il giustizialismo non va bene, ma peggio ancora è il giustizialismo di partito". Apriti cielo.Il primo attacco aarriva dal compagno di partito Roberto Giachetti. "Senza alcuna polemica ma solo per capire vorrei sapere come funziona nel 'nuovo pd' sta storia del no al giustizialismo di partito. Umbria si', Calabria no? Donna si', uomo no? Marini si', Oliverio no? - afferma il deputato ed esponente dem della- Ma davvero solo per capire. Di tutto il resto ne parliamo dopo il 26", giorno delle elezioni europee. A dar man forte a Giachetti la ...

_zomfg_ : Dài che si torna a litigare con le directioner. Questo 2019 sa sempre più di 2009. - linuxshoe : @pettyvendolo tieniti le mani a posto!!! torna a litigare con user monsterpoc per pietro boselli -