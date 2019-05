liberoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2019) Roma, 9 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Il processo didelle nostreè fondamentale, ma si presenta come un cammino complesso, su cui pesano scenari geopolitici ed economici non sempre facilmente prevedibili. Questa complessità richiede unada parte d

TV7Benevento : De Luca (Maeci): ''Strategia coordinata per internazionalizzazione imprese''... - fisco24_info : De Luca (Maeci): ''Strategia coordinata per internazionalizzazione imprese'' : - Le_Valentinois7 : New post: 'De Luca (Maeci): ''Strategia coordinata per internazionalizzazione imprese'' ' -