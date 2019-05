Sparatoria in una scuola di Denver | un morto e otto feriti

Sparatoria in una scuola americana vicino a Columbine - morto uno studente Altri sette ragazzi feriti in modo grave : Fermati i presunti responsabili: sono due allievi dell’istituto. È successo a pochi giorni dall’anniversario della strage del 20 aprile del 1999 in cui furono uccisi dodici ragazzi e un insegnante

Sparatoria in una scuola americana vicino a Columbine - morto uno studente diciottenne. Altri otto ragazzi feriti : - Sono passati 20 anni da Columbine, la strage che spaventò il mondo - 'Minaccia credibile alla Columbine di Denver', scuole della zona in lockdown - Gli autori degli spari alla Stem sono stati ...

Sparatoria in una scuola americana vicino a Columbine - morto uno studente Altri otto ragazzi feriti in modo grave : Fermati i presunti responsabili: sono due allievi dell’istituto. È successo a pochi giorni dall’anniversario della strage del 20 aprile del 1999 in cui furono uccisi dodici ragazzi e un insegnante

Denver - Sparatoria in una scuola vicino Columbine : un morto e 8 feriti. Due studenti arrestati : Il tragico bilancio dell'ennesima sparatoria in una scuola statunitense è di uno studente di 18 anni ucciso e altri otto feriti, di cui due versano in gravi condizioni. Due studenti sono...

Denver - Sparatoria in una scuola vicino Columbine : un morto e 8 feriti. Arrestati due studenti : Il tragico bilancio dell'ennesima sparatoria in una scuola statunitense è di uno studente di 18 anni ucciso e altri otto feriti, di cui due versano in gravi condizioni. Due studenti sono...

Sparatoria in una scuola a Denver - un morto e 8 feriti : fermati due studenti : Il tragico bilancio dell'ennesima Sparatoria in una scuola statunitense è di uno studente di 18 anni ucciso e altri otto feriti, di cui due versano in gravi condizioni. Due studenti sono...

C’è stata una Sparatoria in una scuola vicino a Denver - in Colorado : C’è stata una sparatoria in una scuola alla periferia di Denver, in Colorado: almeno sette persone sono state ferite secondo l’ufficio dello sceriffo locale, che ha detto che due persone sono state arrestate. Inizialmente la polizia aveva cercato una terza

È in corso una Sparatoria in una scuola vicino a Denver - in Colorado : È in corso una sparatoria in una scuola alla periferia di Denver, in Colorado: almeno due persone sono state ferite secondo l’ufficio dello sceriffo locale, che ha detto che due persone sono state arrestate e la polizia ne sta ancora

Sparatoria a Napoli : la piccola Noemi non migliora - è grave ma lotta come una leonessa : Oggi i capi di Stato di Italia, Spagna e Portogallo hanno rivolto un applauso alla piccola Noemi, con tutto il pubblico del simposio Cotec di oggi a Napoli. Il presidente Sergio Mattarella, prima di rientrare a Roma, ha fatto visita alla piccola nell’ospedale pediatrico Santobono, dove da venerdì lotta per la vita dopo essere stata ferita in una Sparatoria nel capoluogo campano. Mattarella ha ringraziato i medici per il loro lavoro, ...

Sparatoria a Napoli - i medici : «Per la piccola Noemi una ferita da guerra» : È stabile Noemi, la bambina di 4 anni ferita in una Sparatoria a Napoli venerdì scorso. La bimba è ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale pediatrico Santobono....

Noemi - ferita in una Sparatoria a Napoli. La mamma in lacrime : «Quando potremo riportarla a casa?» : La piccola Noemi, la bambina di quattro anni rimasta ferita durante una sparatoria tra camorristi a Napoli, sta lottando tra la vita e la morte. Le sue condizioni restano gravi ma stabili e ai...

Napoli - operata la bimba ferita in una Sparatoria : "Condizioni estremamente gravi" : L'intervento ha permesso di asportare il proiettile che è apparso integro. La piccola però non è fuori pericolo

Napoli - Sparatoria in strada : tra i feriti una bambina di 4 anni : Tre persone sono rimaste ferite in un agguato a Napoli, tra piazza Nazionale e via Matteo Andrea Acquaviva. Molto probabilmente il bersaglio dell'agguato era uno dei feriti, Salvatore Nurcaro, un 32enne residente a San Giovanni a Teduccio. L'uomo si trovava davanti ad un bar quando sul posto è arrivato il suo killer che è sceso dalla moto, gli ha puntato la pistola contro ed ha aperto il fuoco. Nurcaro, con diversi precedenti a suo carico, è ...

Napoli - Sparatoria in strada : tra i feriti una bambina di 4 anni : Tre persone sono rimaste ferite in un agguato a Napoli, tra piazza Nazionale e via Matteo Andrea Acquaviva. Molto probabilmente il bersaglio dell'agguato era uno dei feriti, Salvatore Nurcaro, un 32enne residente a San Giovanni a Teduccio. L'uomo si trovava davanti ad un bar quando sul posto è arrivato il suo killer che è sceso dalla moto, gli ha puntato la pistola contro ed ha aperto il fuoco. Nurcaro, con diversi precedenti a suo carico, è ...