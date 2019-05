Rifiuti | Trizzino M5S | ' inattendibili dati Regione su differenziata' 2

liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) (AdnKronos) - Differenze sui numeri che, sottolinea il deputato del M5S, avrebbero anche ripercussioni sulle premialità assegnate ai Comuni. Ovvero soldi. "Mi riferisco a diverse decine di migliaia di euro - spiega - come i 92.738 euro ricevuti da Calamonaci (per laal 67,99%, per l’Ispra al

GDS_it : #Rifiuti, #Trizzino: 'I dati sulla raccolta differenziata forniti dalla Regione sono inattendibili'… - m5snewsofficial : Differenziata, Trizzino (M5S): “Dati Regione inattendibili. Altro che aumenti, i numeri Ispra dicono tutt’altro. E… -