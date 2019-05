Messi | da eroe alla contestazione in aeroporto

ilnapolista

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Il 4-0 che il Barcellona ha subito ieri dal Liverpool ha determinato una spaccatura nella tifoseria blugrana. Su El Mundo Deportivo c’è infatti la notizia di momenti di tensione all’di Liverpool, dove un gruppo di tifosi avrebbe contestato(in ritardo rispetto ai compagni per aver subito il controllo antidoping) per l’immagine offerta ad Anfield e per l’eliminazione in semifinale. Il giornale racconta che, già provato per la cocente sconfitta, ha provato ad affrontare i contestatori ma Pepe Costa è intervenuto per portarlo via. Non tutti però concordano nel criticare il campione. Un altro gruppo di sostenitori, infatti, si sarebbe schierato in sua difesa ed applaudito. Né più né meno di quanto accade ogni giorno a Napoli, con i calciatori contestati e osannati a seconda di come gira il vento e il risultato della partita. A volte, qui, si fa ...

FotiDavide : #klopp ieri un perdente,oggi un eroe..#messi ieri un re,oggi senza palle..#allegri dopo Madrid uno scarso,dopo Tori… - Gioss17v : @DaniloServadei Lo so, lasciamo stare. La cosa davvero bella è che già so che vedremo un Cristiano ferito l'anno pr… - Giancxz1 : @dsaltari @f_bozzi L'unica soluzione non potrebbe essere un outing di qualcuno di molto famoso e 'inattaccabile' ti… -