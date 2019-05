Maxi B | ' Non sono un rapper | sono un uomo | i testi parlano da soli'

Blastingnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Angeli e Demoni, questo è il titolo dell'ultimo singolo diB, Mr Paul feat. Noe che vogliamo presentarvi in questa intervista esclusiva e che vede il ritorno di uno deistorici del panorama italiano. Un artista che, comunque, è sempre rimasto in attività pur dedicandosi anche ad altro. Lo stesso vale per Mr Paul che si occupa ora soprattutto di videomaking, ma che è tornato con lo stesso entusiasmo di quando l'hip hop ed il rap incrociarono la sua strada. L'intervista aB Come vorresti essere presentato a chi ancora non ti conosce? "Mi chiamo così perché ho rischiato di morire appena nato. Avevo il cordone ombelicale attorcigliato intorno al collo, stavo per soffocare. Salvato all’ultimo momento, mia mamma che come nomi da darmi era indecisa tra Elvis, John e Jimi (vi lascio indovinare a chi erano ispirati), alla fine scelse. Quando mio padre le chiese 'perché?' ...

bart_nico : @Maxi_Gooner @DManusia Si, sarebbe bello, anche se comunque non c’è nessun giocatore che abbia avuto un rendimento… - Loredan30237070 : RT @laperlaneranera: Grazie Crocetta, grazie PD. Noi non abbiamo avuto nessun beneficio in 5 anni di Poltronaggi. - murphi57 : RT @Curini: 'No, amici di “#PiùEuropa”, Bruxelles non è un modello di integrazione. A #Molenbeek l’Europa multicult è fallita' indubbiament… -