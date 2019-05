Ipertensione polmonare | i maggiori esperti da domani a Capri

meteoweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Iinternazionali si ritroveranno a, dasino a sabato, per discutere dello stato dell’arte e delle nuove frontiere dell’arteriosa. A rendere possibile questo rendez-vous diè ancora una volta il lavoro di Michele D’Alto, responsabile del Centro per l’della Cardiologia universitaria dell’Ospedale Monaldi di Napoli, coadiuvato da Emanuele Romeo e Paola Argiento. «Combattiamo un nemico subdolo e per molti aspetti ancora sconosciuto – spiega D’Alto –, ma in questi anni abbiamo portato a casa importanti vittorie. Parliamo di una malattia rara, che statisticamente colpisce in Campania dai 250 ai 300 pazienti. Una malattia che purtroppo ancora oggi viene diagnosticata con anni di ritardo, riducendo così le aspettative di vita di quanti ne sono affetti». In questo senso la Campania è però una regione ...

