Clamoroso in casa Juventus : Allegri verso l’addio - torna Conte! : Allegri e la Juventus verso la separazione, il ritorno di Antonio Conte in bianconero è sempre più realistico: i dettagli Allegri e la Juventus sembrano aver deciso di separarsi. Le strade del tecnico e del club bianconero potrebbero non proseguire assieme, ma potrebbero dividersi provocando uno scossone non da poco sul mercato. Sì perchè in caso di addio di Allegri il nome in pole position per la Juventus è quello di Antonio Conte, il ...

Clamoroso in casa Torino : rissa in allenamento - tensione altissima [VIDEO] : Clamoroso in casa Torino, nelle ultime ore è andato in scena un violento litigio in allenamento tra il portiere Sirigu ed il centrocampista Rincon, immediato l’intervento dei compagni a dividere i due. Il battibecco è stato documentato da un video che sta circolando sul web nelle ultime ore, dopo la lite il portiere si toglie i guanti, li butta a terra e lascia il campo. Il video è diventato ben presto virale soprattutto tra i tifosi ...

Clamoroso dietrofrónt in casa Genoa - Preziosi conferma Prandelli : Secondo quanto riporta Sky Sport, e in particolare Gianluca Di Marzio, alla fine il presidente Preziosi avrebbe deciso di dare fiducia a Prandelli. Nonostante il susseguirsi di voci di un possibile esonero con Ballardini pronto a tornare sulla panchina rossoblù, dopo ore di riflessioni il numero uno del Genoa ha deciso di confermare Cesare Prandelli. Scarica gratis o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android per essere sempre ...

Clamoroso in casa Genoa : potrebbe saltare la panchina di Prandelli : Genoa, Cesare Prandelli potrebbe essere esonerato dalla proprietà del Grifone: un nuovo cambio in panchina si prospetta all’orizzonte La panchina del Genoa vive sempre sul filo del rasoio ed anche in questa annata ricca di alti e bassi se ne stanno vedendo delle belle. Adesso a traballare è Cesare Prandelli, il quale non ha avuto l’impatto atteso sulla squadra ed ora rischia l’esonero nonostante manchi poco al termine del ...

Clamoroso in casa Reggina - si dimette il direttore generale Iiriti [DETTAGLI] : La Reggina è reduce dal prezioso successo in campionato contro la Cavese, 0-1 con gol nel finale di Martiniello che ha rilanciato prepotentemente la squadra amaranto verso l’obiettivo playoff, nel prossimo match partita fondamentale in casa contro la Casertana. Nelle ultime ore però novità clamorose sul fronte dirigenziale, il direttore generale Vincenzo Iiriti ha già rassegnato le dimissioni da direttore generale della Reggina e ...

Convocati SPAL-Juventus - Clamoroso : Allegri ne lascia a casa 9 : Convocati SPAL JUVENTUS- Allegri lo aveva annunciato in conferenza stampa, ora è arrivata la conferma: in 8 salteranno la sfida di domani contro la SPAL, sfida che potrebbe consegnare in maniera matematica l’ottavo scudetto consecutivo ai bianconeri. Come rivelato in conferenza stampa, fuori Ronaldo, Mandzukic, Chiellini, Emre Can, Rugani, Matuidi, Pjanic, Dougla Costa, Caceres. Sarà […] L'articolo Convocati SPAL-Juventus, clamoroso: ...

