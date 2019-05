Antibiotico-resistenza | grave infezione curata con tre virus killer di batteri

Antibiotico resistenza - milioni di morti se non si corre ai ripari : l'allarme Onu : L'ultimo rapporto Onu per la salute contiene un avvertimento allarmante inerente la resistenza antimicrobica. L'Antibiotico resistenza è definita come "una della più gravi minacce per la nostra specie" ed il Gruppo di coordinamento che ne fornisce i dati, l'Iacg, avvisa le Nazioni che obbligatorio frenarne la diffusione. A farne le spese sono più di 100 anni di progressi nel campo della Medicina e della Biologia e se non invertiamo la rotta ...

Antibiotico-resistenza : IBSA promuove la ricerca e l’innovazione per contrastarla : Si è tenuta a Lugano, presso la sede di IBSA, la premiazione dei vincitori del bando Caring Innovation in rUTIs management, che ha visto la partecipazione di 35 progetti provenienti da 12 paesi europei. L’iniziativa, che ha messo in palio due borse di studio del valore di 30.000 e 15.000 euro, cui si è aggiunta una menzione speciale del valore di 5.000 euro, è stata indetta da IBSA con l’obiettivo di promuovere e sostenere la ricerca sull’uso di ...

Resistenza agli antibiotici : l’Italia ha il primato di decessi #Antibioticoresistenza : Ogni anno sono 10mila i decessi in Italia per Resistenza agli antibiotici, contro i 33 mila totali in tutta Europa. Questo quanto è emerso da una indagine presentata a Milano nel VII Congresso Internazionale AMIT. Secondo l’ISS in Italia sono le infezioni ospedaliere ad avere grande importanza anche più di altre malattie non infettive. Si riscontrano infatti tra i 450.000 e i 700.000 casi ogni anno su 9 milioni di ricoveri ospedalieri, ...

Antibiotico-resistenza - in Italia il record di morti : oltre 10mila vittime : In tutta l'Unione europea, solo nell'ultimo anno, le morti da super-batteri resistenti agli antibiotici sono state, in totale, 33.110. Di queste, circa un terzo, ovvero più di 10.000, sono avvenute nel nostro Paese. Le persone più colpite sono soprattutto gli anziani e i bambini nei primi mesi di vita. L'Antibiotico-resistenza è il tema principale del VII Congresso biennale internazionale Amit-Argomenti di malattie infettive e tropicali, in ...

Cresce Antibiotico resistenza - allo studio nuovi farmaci : Roma, 15 mar., askanews, - La resistenza agli antibiotici in Europa continua a Crescere, mentre i farmaci antimicrobici rischiano di diventare sempre meno efficaci nel trattamento delle infezioni. La ...