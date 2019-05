Volkswagen T-Cross e Triathlon | connubio perfetto tra SUV e atleta | allestimenti e prezzi

Volkswagen T-Cross - il city Suv grande due volte : nello spazio e nelle dotazioni : Completa la gamma della T-Family, sarà in vendita da aprile, con un prezzo di partenza inferiore ai 18mila euro e tante dotazioni di serie incluse. La Volkswagen T-Cross è compatta ma con tanto spazio all’interno, sia per i passeggeri che per i bagagli. Si inserisce in un segmento affollato, come quello dei B-Suv, su cui tanti produttori stanno già puntando da tempo. Le aspettative sono di un raddoppio dei volumi nei prossimi dieci anni, ...