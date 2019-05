Tumori | la scoperta | un ‘vecchio’ farmaco comune blocca la proliferazione delle cellule

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Alcuni ‘vecchi’ farmaci in uso con differenti indicazioni terapeutiche sono riusciti are in laboratorio la capacitàtumorali di muoversi e di diffondere metastasi. Tra questi il budesonide, medicinale usato contro l’asma, che ridurrebbe lametastatica didi tumore mammario. E’ il risultato ottenuto dall’Istituto di genetica e biofisica del Consiglio nazionalericerche (Cnr) in collaborazione con l’Istituto Firc di oncologia molecolare di Milano (Ifom) e con il sostegno dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) e del ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca (Miur).I risultati sono pubblicati su Cancer Research. Lo studio, spiega la ricercatrice Gabriella Minchiotti, “ha inizialmente considerato 1200 farmaci, per poi selezionarne 14 in particolare. Tra ...

marghedigia : RT @LaCris297: Scoperta 30 anni fa, la ricerca procede da 20, e non è ancora finita. Ma potrebbe rappresentare una svolta epocale. Team ang… - veratto_A : RT @paoloferrarelli: Tumori, scoperto il meccanismo che può far morire cellule tumorali - Il Giorno - SecolodItalia1 : Tumori, il farmaco anti asma che blocca le metastasi: la scoperta tra i “vecchi” medicinali -