Trasformano comunità di recupero in base spaccio | in arresto 13 persone

(Di martedì 7 maggio 2019) Roma – Aveva trasformato il cortile della comunita’ didei tossicodipendenti, dove stava scontando una pena a 9 anni di reclusione, nel quartier generale di un’organizzazione criminale dedita alloe al riciclaggio del denaro. Per questo motivo dalle prime ore del mattino, i militari del Nucleo speciale Polizia valutaria della Guardia di finanza, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di un classe 1961, originario di Fondi in provincia di Latina, e di altre 12, tutti responsabili anche di detenzione abusiva di armi.L’uomo, gia’ raggiunto in passato da altre misure cautelari per traffico di stupefacenti, estorsione e reati in materia di armi, era stato arrestato nel settembre 2017 ...