Pensionato comunista faccia a faccia con Zingaretti | ' Pd non è più con noi | voto la Lega'

Blastingnews

(Di martedì 7 maggio 2019) È la trasmissione Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro e in onda su Rete 4, il teatro di un particolare confronto. Quello tra une il segretario del Partito Democratico Nicola. Una discussione in cui, pur manifestando la propria appartenenza ad ideali di sinistra, racconta tutto il proprio malcontento per quella che è stata l'opera del Partito Democratico negli ultimi anni, raccogliendo la promessa dell'attuale leader 'dem' di far di tutto affinché le cose possano cambiare. Un proposito che fa il paio con le necessità del maggiore partito di centro-sinistra di riconquistare una larga fetta di elettorato, persa alle ultime elezioni politiche e stanca, stando ai pareri che si sentono, di una realtà che ha perso molti dei connotati appartenuti alla sinistra, tra cui la tutela massima per le fasce più deboli.Il malessere nasce dal problema sicurezza Nel corso ...

NicolaPorro : La storia di Angelo Martino, pensionato torinese comunista che da qualche anno vota Lega. I motivi della sua scelta… - ItaIiaSovrana : RT @NicolaPorro: La storia di Angelo Martino, pensionato torinese comunista che da qualche anno vota Lega. I motivi della sua scelta eletto… - FlaviusClaudio : RT @NicolaPorro: La storia di Angelo Martino, pensionato torinese comunista che da qualche anno vota Lega. I motivi della sua scelta eletto… -