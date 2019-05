Mima l’aereo di Superga | tifoso Juve bandito dallo stadio

Tifoso della Juvenuts Mima l’aereo di Superga : individuato e inibito per 5 anni : individuato il Tifoso della Juventus, durante il derby contro il Torino, ha mima to il gesto dell’aereo di Superga : inibito dallo stadio per 5 anni Un gesto sconsiderato che, com’è giusto che sia, gli è costato caro. individuato il Tifoso ripreso dalle telecamere mentre mima va, durante Juventus-Torino, il gesto dell’aereo di Superga , precipitato nella tragedia che ha visto morire i giocatori del Grande Torino. Dopo i ...

