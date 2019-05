Don McCullin | «Ho documentato l’orrore per fermarlo Invece si è moltiplicato»

espresso.repubblica

(Di martedì 7 maggio 2019) Mentre la Tate Britain lo ha celebrato con una mostra, il grande fotoreporter fa i conti con i suoi 60 anni di scatti

