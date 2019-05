TDR Basilicata Futsal Femminile | L' Abruzzo conquista il quarto Scudetto

lasiritide

(Di lunedì 6 maggio 2019) La cronaca Nel primo tempo il Lazio ha segnato subito con la quarta rete nel torneo di Bartolini poi l'ha attaccato a testa bassa creando tanto e concretizzando al 6'53' con un diagonale ...

LaSiritide : #LaSiritide - 4/05/2019 - TDR Futsal Basilicata. Allievi: Piemonte VdA e Abruzzo per il titolo… - LaSiritide : #LaSiritide - 4/05/2019 - TDR Basilicata. Giovanissimi: in finale l'Emilia Romagna contro la Calabria… - LaSiritide : 3/05/2019 - Tdr calcio a 5, l’Abruzzo femminile batte la Basilicata e vola in semifinale -