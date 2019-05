Pogba sarebbe ai titoli di coda con lo United | la Juve per averlo potrebbe cedere Pjanic

Blastingnews

(Di lunedì 6 maggio 2019) Lantus ha intenzione di sistemare il centrocampo che si è rivelato uno dei punti dolenti della squadra, anche perché manca di un mediano fisico. Il sogno dei dirigenti della Continassa è riprendersi Paulche non è mai uscito dai radar dei bianconeri, tanto che a dicembre (quando il centrocampista era ai ferri corti con Mourinho) sono stati fatti tentativi concreti per accaparrarselo, poi però l'esonero dello Special One ha fatto saltare tutto. L'approdo sulla panchina del Manchesterdi Solskjær non ha sortito gli effetti desiderati perché la squadra con il pareggio di ieri contro il già retrocesso Huddersfield, si è 'giocata' la Champions League, per cui ci sarà sicuramente un'emorragia di prezzi pregiati. Oltre aro lasciare i Reds Devils anche Lukaku, Martial, Rashford e De Gea.La cessione diviatico per ilbis Il prezzo del campione del ...

j_giampaolo : Se dovesse andare via #Pjanic x fare entrare #Pogba.. Sarebbe un altro #5maggio x me - RidTheRock : #Rabiot a parametro zero sarebbe un’altro buon colpo!Ramsey-Rabiot a zero ti danno la possibilità di spendere per u… - AlexNemaz : @Biagio7Ferrara Non è Pogba, ma a 0 sarebbe un bel colpo -