Legale Juventus | “Vogliamo una decisione sullo scudetto del 2006”

calcioweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) Luigi Chiappero, avvocato che rappresenta ladurante l’udienza davanti alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, attende risposte2006: “Vogliamo unache dica due cose: o una o l’altra. Che ci dica che i comportamenti di quella società non sono eticamente contrari ai principi ispiratori del codice di comportamento della Figc e noi ne prenderemo atto e trarremo le nostre conclusioni e lorimarrà lì assegnato. Oppure chiediamo una affermazione di tipo diverso che, preso atto della mutata situazione, il Collegio di Garanzia dello Sport o chi per esso, ci dica che quel comportamento, se fosse stato conosciuto, è un comportamento che doveva essere tenuto in considerazione, esiste, ed è stato accertato anche se non attraverso unadella giustizia sportiva. E’ per questo che chiediamo al Collegio ...

cmt8news : #Conte vince la battaglia legale con il #Chelsea: quale il suo futuro? #inter #roma #milan #juventus #juve #seriea… - GiocoLegItalia : Pronostico calcio Serie A: Juventus - Torino , il 3 maggio -