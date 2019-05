Il Collegio | aperti i casting per la quarta edizione

davidemaggio

(Di lunedì 6 maggio 2019) IlIldi Rai 2 è a caccia di nuovi allievi. Sono statidelladel docureality diventato un fenomeno di costume tra i giovanissimi.La redazione del programma ha dato il via alle iscrizioni rivolgendosi ai genitori degli aspiranti collegiali:“Hai un figlio/a adolescente che ha bisogno di nuove sfide per imparare a conoscersi meglio, per passare più tempo con i suoi coetanei, fare pace con l’autorità e, soprattutto, per risolvere il rapporto troppo stretto con il suo telefono cellulare? Fallo partecipare al programma televisivo per ragazze e ragazzi tra i 14 e i 17 anni!“Nell’andata in onda in questa stagione, Ilha confermato il suo appeal mediatico registrando ascolti record tra i giovani. Come prevede lo spirito del reality, anche i prossimi alunni dovranno dunque dire addio a ...

