Daniele Interrante | età | altezza | peso | moglie e figli

(Di lunedì 6 maggio 2019) Le fan di Uomini e Donne lo conoscono bene. In coppia con Costantino Vitagliano, per anniha fatto impazzire le donne. Sin da piccolo,si dedica allo sport, in particolare al nuoto. Arriva anche a fare nuoto a livello agonistico, ma non è quella la sua vera passione. Ben presto,decide di intraprendere la carriera di modello. Una carriera che lo porterà fino in televisione.Ma anche su tutti lo ricordiamo per Uomini e Donne, è stata un’altra la prima trasmissione in cui il belè apparso: si tratta de Il brutto Anatroccolo, di Amanda Lear. Lui era uno dei “boys” del programma.Diventa ospite e opinionista di “Buona Domenica” e “Tutte le mattine” ma soprattutto, seguendo le orme del suo grande amico Costantino Vitagliano, nel 2003 partecipa a “Uomini e Donne” come tronista, diventando un idolo per le teenagers. ( dopo la ...

