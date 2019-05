Cigno ammazzato a bastonate La sua “compagna” si lascia morire

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2019) Lui è morto venerdì mattina.: questa la fine delche da anni abitava il laghetto del parco in centro a Recoaro Terme. Lo hanno trovato con il collo spezzato, senza vita. Una morte improvvisa che hato nel dolore la femmina, la sua compagna, anche lei abitante del laghetto. E il 5 maggio è morta: “Si èta andare – ha detto al Corriere del Veneto il sindaco Davide Branco che ha recuperato personalmente il volatile dallo specchio d’acqua – Si vedeva che stava male, non mangiava più e temevamo finisse così. Invieremo il corpo all’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, come era stato per il maschio. In questo caso però non ci sono dubbi, l’animale si èto andare. È caratteristico di questa specie, succede spesso che i compagni o le compagne non sopravvivano a lungo quando muore uno dei due”.Riguardo all’eventualità che ...

