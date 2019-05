Banda minima garantita Agcom | come si verifica e quanti GB per tutti

termometropolitico

(Di lunedì 6 maggio 2019)siGB perLaè un dato che le compagnie devono obbligatoriamente comunicare agli utenti. Lo stabiliscecon la delibera 244/08/CSP, articolo 7, comma 4 e 4-bis. Andiamo a vedere cosa dicono testualmente, per poi valutare laper ogni compagnia esiesattamente.: cosa dice l’Questo è quanto si legge all’articolo 7 comma 4 della delibera succitata. Per ciò che concerne gli indicatori di, “il valore nazionale dellain downloading è pari alla misura del 5° percentile, calcolata sul totale delle misure grezze per singola offerta commerciale o profilo d’offerta in caso di unica offerta commerciale, collezionate nelle sedi regionali di misura allestite”. Inoltre, “in caso di tecnologia ADSL, l’informazione deve ...

